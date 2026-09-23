„Energie, Elan und sehr viel Vorfreude“: Kimmich sieht Klopp-Effekt

Am morgigen Donnerstagabend (20:45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam auf die Niederlande. Alle Augen richten sich dabei auf das Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp. Auch für Joshua Kimmich bricht eine neue Ära an. Im Interview mit ‚Sky‘ und ‚RTL‘ geht der Kapitän der DFB-Elf auf die Veränderungen und die neue Erwartungshaltung unter Klopp ein.

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Der Bayern-Profi erkennt bei Klopp mehr Enthusiasmus: „Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er extrem Bock auf die Aufgabe hat und dass es ihm sehr, sehr viel bedeutet, das für Deutschland zu tun. Er bringt sehr viel Energie, Elan und sehr viel Vorfreude mit.“ Die Hoffnung ist, dass sich diese Attribute auf die Mannschaft übertragen und auf dem Feld sichtbar werden.

Charakter und Mentalität gefragt

Eine große Veränderung an seiner persönlichen Rolle im Team erwartet Kimmich nicht. Es gehe darum, „der Mannschaft dabei zu helfen, wieder dorthin zu kommen, wo sie hingehört und wofür sie das Potenzial und Talent hat“. Dann betont der Mittelfeldspieler: „Es braucht Charakter und Mentalität, um aus diesem Talent das Beste herauszuholen. Darin sehe ich auch meine Aufgabe.“

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Die größte Herausforderung für die kommenden Spiele sieht Kimmich darin, die Grundeinstellung der Mannschaft auszurichten: „Ich glaube, es geht vor allem um Haltung - auf und neben dem Platz sowie innerhalb der Gruppe. Für uns wird es wichtig sein, unsere eigene DNA und unsere Identität wiederzufinden. Diese Identität zeigt sich auf dem Platz, neben dem Platz, nach außen und intern. Sie zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf dem Platz füreinander spielen.“