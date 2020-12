Arsenal: Saliba-Entscheidung diese Woche

Die aktuelle Woche könnte für William Saliba vom FC Arsenal eine besonders wichtige werden. Laut der ‚L‘Équipe‘ trifft sich das französische Innenverteidiger-Talent in den nächsten Tagen mit den Verantwortlichen der Gunners, um über seine Zukunft im Verein zu sprechen. In London ist der Youngster komplett außen vor. Wahrscheinlich ist, dass Saliba im Januar verliehen wird – vermutlich an die AS St. Étienne.

Der Ligue 1-Klub ist der Heimatverein des 19-Jährigen, der im Sommer 2019 für 30 Millionen Euro zu Arsenal transferiert worden war. Die anschließende Saison verbrachte er auf Leihbasis in St. Étienne. Auch die aktuelle Spielzeit hätte er eigentlich leihweise bei den Grün-Weißen absolvieren sollen, ein entsprechender Deal scheiterte jedoch auf kuriose Weise. Nun wird Versäumtes offenbar nachgeholt.