Newcastle: Einigung über Lewis-Transfer

Die Zukunft von Jamal Lewis von Norwich City ist allem Anschein nach geklärt. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ hat Newcastle United einem Angebot in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den 22-Jährigen zugestimmt. Somit würde der Linksverteidiger auch weiterhin erstklassig bleiben.

Lewis absolvierte in der vergangenen Saison 32 Einsätze für das Team von Trainer Daniel Falke. Dabei erzielte er ein Tor für die Canaries. Am Ende konnte allerdings auch er den Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht verhindern.