Mehrheit rechnet mit Schlotterbeck-Wechsel

Aufgrund einer Ausstiegsklausel im Vertrag kann Borussia Dortmund nicht wirklich langfristig mit Nico Schlotterbeck planen. Das sieht auch die Mehrheit der FT-Leser so. 65 Prozent der Umfrageteilnehmer rechnen mit einem Abschied des 26-Jährigen im Sommer. Zur Erinnerung: Zahlreiche Topklubs suchen mindestens einen neuen Innenverteidiger, darunter auch der FC Liverpool und Real Madrid.

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Kann Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck langfristig halten? Ja, er hat nicht ohne Grund bis 2031 verlängert Nein, er wird per Ausstiegsklausel im Sommer wechseln Nein, bei einem Top-Angebot muss Dortmund schon im Winter verkaufen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ein Viertel derer, die ihre Stimme abgegeben haben, tragen zumindest noch einen Funken Fußballromantik in sich. Sie werten die Vertragsverlängerung von Schlotterbeck als Bekenntnis zum Klub und glauben an einen Verbleib über den Sommer hinaus. Über einen kurzfristigen Abgang im Januar muss man sich bei den Schwarz-Gelben aber wohl keine großen Sorgen machen. Lediglich zehn Prozent der User denken, dass der BVB seinen besten Verteidiger schon im Winter verkaufen würde, wenn ein gutes Angebot eingeht.