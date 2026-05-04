Fàbregas verrät Wunschziel

Cesc Fàbregas sieht seine Zukunft in der Premier League. Wie der 39-jährige Trainer von Como 1907 im Interview mit dem ‚Telegraph‘ erklärt, könnte dies jedoch noch eine Weile dauern: „Natürlich sehe ich mich eines Tages dort. Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Ich war mir darüber immer sehr, sehr im Klaren. Ich habe es als Spieler gespürt, ich spüre es als Trainer, als Fan. Aber José Mourinho sagte mir eines Tages, als ich bei Chelsea war: ‚Ich habe noch 30 Jahre vor mir.‘ Also könnte ich zehn Jahre hierbleiben, und in 12, 15 Jahren kann man immer noch in die Premier League gehen.“

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Bis 2028 steht er noch beim Serie A-Klub unter Vertrag, dessen Miteigentümer er auch ist. Dennoch gibt der Spanier zu bedenken: „Fußball ist so unvorhersehbar, er ändert sich in einer Sekunde. An einem Tag bist du der Beste. Am nächsten Tag bist du der Schlechteste. Also lasst uns den Moment genießen. Ich genieße den Moment gerne. Es ist wunderschön, was wir hier erleben. Mal sehen, was die Zukunft bringt.“ Verbiegen möchte sich der Welt- und zweifache Europameister jedoch für eine England-Rückkehr nicht, was die Anzahl der möglichen Klubs womöglich reduziert: „Ich habe meine Überzeugungen. Wenn man mit langen Bällen oder sehr zweikampfbetont spielen will, tut es mir leid, aber ich bin nicht der Richtige dafür, weil ich das nicht spüre. Also werde ich nicht in der Lage sein, das Feuer zu vermitteln.“