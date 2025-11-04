Menü Suche
Neuer Neymar-Deal rückt näher

von Leon Morsbach - Quelle: ESPN
Neymar für Santos im Einsatz @Maxppp

Die Vertragsverlängerung von Neymar (33) beim FC Santos steht in Kürze an. Wie ‚ESPN‘ berichtet, soll der im Dezember auslaufende Vertrag verlängert werden: „Neymars Projekt ist die WM 2026. Wenn wir eine gemeinsame Basis finden, wird seine Kontinuität bestätigt werden“, sagt Klubpräsident Marcelo Teixeira, „ich glaube, dass wir diese Situation zum richtigen Zeitpunkt lösen werden.“

Neymar kehrte im Januar ablösefrei zu seinem Jugendklub zurück, fehlte lange verletzt und stand erst am Wochenende nach 48 Tagen Pause wieder auf dem Platz. Beim 1:1 gegen Fortaleza lieferte er die Vorlage zum Ausgleich. Santos steht in der brasilianischen Liga derzeit auf Platz 16, knapp über der Abstiegszone.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
