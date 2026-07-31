Drei schon fix: Wer wechselt noch für mehr als 100 Millionen?

Es ist der 31. Juli, insofern bricht am morgigen Samstag die zweite Halbzeit des diesjährigen Sommertransferfensters an. In der ersten Hälfte sind trotz der WM schon einige hochkarätige Deals abgewickelt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Trio hat bislang die 100-Millionen-Schallmauer durchbrochen. Wenig verwunderlich handelt es sich um drei Premier League-interne-Wechsel.

Aktuell belegt Angreifer Morgan Rogers (24) Platz eins, den es für 138 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea verschlug. Rund drei Millionen weniger überwies Manchester City für die Dienste von Elliot Anderson (23) an Nottingham Forest. Und knapp 108 Millionen Euro Sockelablöse kostete Sandro Tonali (26), der sich von Newcastle United kommend Tottenham Hotspur anschloss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer folgt?

Ziemlich sicher wird auch Yan Diomande (19) zeitnah für mehr als 100 Millionen Euro wechseln, die Verhandlungen zwischen RB Leipzig und Real Madrid befinden sich auf der Zielgeraden. Kurz vor dem Abschluss steht zudem der Transfer von Ayyoub Bouaddi (18) zu Manchester City, noch nicht durchgesickert ist aber, ob der OSC Lille die gewünschten 100 Millionen kassiert.

Weitere Kandidaten, die in diesem Sommer für einen dreistelligen Millionenbetrag über die Ladentheke gehen könnten, sind der vom FC Barcelona umgarnte Julián Alvarez (26/Atlético Madrid), Liverpool-Transferziel Bradley Barcola (23/PSG), Arsenal-Wunschkandidat Vinicius Junior (26/Real Madrid) und der von den Saudis gejagte Ousmane Dembélé (29/PSG).