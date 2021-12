Eintracht: Hinrunde für Hauge gelaufen

Jens Petter Hauge wird der Eintracht Frankfurt mindestens bis Ende des Jahres fehlen. „Er hat eine Muskelverletzung erlitten und wird in der Hinrunde nicht mehr spielen können. Wir müssen schauen, wie es sich im Januar entwickelt“, erklärte SGE-Coach Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach am morgigen Mittwoch (18:30 Uhr).

Beim 5:2-Erfolg der Hessen gegen Bayer Leverkusen musste der 22-jährige Norweger das Feld nach seiner Einwechslung zur Halbzeit bereits nach 20 Minuten wieder verlassen. In zwölf Bundesliga-Einsätzen erzielte Hauge bislang zwei Treffer.