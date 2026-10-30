Dank einer Ballon-d’Or-Klausel winkt RB Leipzig eine Millionenprämie für Yan Diomande (19). Das geht aus einem Bericht von ‚Sky‘ hervor. Im Sommer überwies Real Madrid 125 Millionen Euro für den Ivorer. Durch Bonuszahlungen könnten weitere 15 Millionen Euro hinzukommen. Sollte der Flügelstürmer bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Jahr 2033 den Ballon d’Or gewinnen, würde RB Leipzig zusätzlich 2,5 Millionen Euro kassieren.

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Die Summe ist Teil der insgesamt 15 Millionen Euro an Boni, die zwischen Real Madrid und den Sachsen vereinbart wurden. Bis zum Vertragsende bleiben den Roten Bullen somit noch sieben Jahre, um von der lukrativen Klausel zu profitieren. Diomande belegte kürzlich den fünften Platz bei der Vergabe der Kopa-Trophäe – eine Auszeichnung im Rahmen des Ballon d‘Ors für den besten U21-Spieler des Jahres.