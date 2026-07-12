Pauli-Keeper Vasilj findet neuen Klub

Torhüter Nikola Vasilj zieht es aus der Bundesliga in die Wüste. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 30-Jährige, dessen Vertrag bei Absteiger FC St. Pauli Ende Juni ausgelaufen ist, für einen Wechsel zum saudischen Aufsteiger Al Diriyah entschieden. Der Medizincheck ist am gestrigen Samstag in Hamburg erfolgt, anschließend unterschrieb der bosnische WM-Keeper laut der Boulevardzeitung einen Zweijahresvertrag.

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2021 war Vasilj von Zorya Lugansk aus der Ukraine nach Hamburg gewechselt und überzeugte vor allem in den beiden Bundesligaspielzeiten der Kiezkicker mit starken Leistungen. Zuletzt zeigte unter anderem Mainz 05 Interesse an dem 30-fachen Nationalspieler.