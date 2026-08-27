Neuer Asllani-Ausweg | Verwirrung um Woltemade

Endstation Süper Lig?

In diesem Sommer sollte für Fisnik Asllani der nächste Karriereschritt folgen. Der Sprung zu einem Topklub stand an, doch Borussia Dortmund war die Ablöseforderung der TSG Hoffenheim offenbar zu hoch und bei RB Leipzig fiel der Angreifer durch den Medizincheck. Ein Verbleib im Kraichgau ist aktuell nicht unwahrscheinlich, doch einige Klubs haben Asllani weiter im Auge.

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Laut übereinstimmenden türkischen Medienberichten hat Galatasaray Istanbul den 24-Jährigen ins Visier genommen. Wie ‚Sabah‘ erklärt, wurde Asllani Gala „vorgeschlagen und die Vereinsführung hat damit begonnen, die medizinischen Gutachten und die Transferbedingungen zu prüfen“. Laut ‚343 Digital‘ schwebt dem Istanbuler Klub eine Leihe mit Kaufverpflichtung vor, um die Ausgaben auf die kommende Saison abzuwälzen.

Woltemade auf dem Abstellgleis?

Während noch immer Gerüchte um eine Rückkehr von Nick Woltemade in die Bundesliga kursieren und insbesondere Fans von Borussia Dortmund sich Hoffnungen auf den Nationalstürmer machen, wurde am gestrigen Mittwoch berichtet, dass sich der 24-Jährige bei den Magpies unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle durchbeißen möchte. Laut ‚The Athletic‘ könnte das jedoch schwierig werden: „Was in den kommenden sechs Tagen mit Woltemade geschieht, wird immer undurchsichtiger. Spielerisch scheint Woltemade noch weniger zu Jaissles Fußball zu passen als zu dem von Howe – und unter dem vorherigen Cheftrainer hat es einfach nicht funktioniert –, und die Debatte darüber, ob Newcastle trotzdem an ihm festhalten sollte, tobt.“

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Der rasante Umbruch im Kader des Scheichklubs soll fortgeführt werden. Und auch der Sturmhüne könnte diesem zum Opfer fallen. Das größte Gegenargument sei aktuell lediglich der große Verlust, den Newcastle potenziell verzeichnen würde. Denn immerhin ist Woltemade amtierender Rekordtransfer mit 75 Millionen Euro Ablöse. Das Problem: „Angesichts der finanziellen Auflagen der UEFA muss Newcastle die wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Transfers ebenso stark berücksichtigen wie die fußballerischen.“ Daher versuche auch Jaissle alles, um den Angreifer in die Spur zu bekommen, „hat Einzelgespräche mit Woltemade geführt, oft auf Deutsch, um klare Anweisungen zu geben und mehr aus seinem Landsmann herauszuholen. Auf der Suche nach Lösungen hat der Cheftrainer sogar Rat bei Sebastian Hoeneß eingeholt“.