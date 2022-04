FCN: Zu hohes Preisschild für Shuranov?

Der 1. FC Nürnberg könnte im Sommer Probleme bekommen, einen Abnehmer für Verkaufskandidat Erik Shuranov zu finden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ruft der Zweitligist fünf Millionen Euro Ablöse für den 20-jährigen Offensivspieler auf. Das Problem: Anders als in der Hinrunde kommt der U21-Nationalspieler in der Rückrunde nur noch zu Teilzeiteinsätzen und wartet seit Dezember auf einen Treffer.

Dementsprechend seien interessierte Klubs dem Bericht zufolge „eher zurückhaltend“, was die Bemühungen um Shuranov angeht. Laut ‚Bild‘ ist der Mittelstürmer, der in 25 Ligaspielen an neun Treffern direkt beteiligt war, noch bis 2024 an Nürnberg gebunden. Somit befindet sich der Club nur diesen Sommer in der komfortablen Lage, nicht zu einem Verkauf gezwungen zu sein.