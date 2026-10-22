Immerhin zwei Einsätze hat Floyd Samba (17) in dieser Saison für das Starensemble von Manchester City schon bestritten. Das absolute Highlight: Sein Doppelpack im EFL-Cup gegen Norwich City (5:0) im September.

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Dennoch ist klar: In der Mittelfeldzentrale, in der Samba eigentlich beheimatet ist, blockieren teure Superstars wie Elliot Anderson (23), Ayyoub Bouaddi (19) oder auch Enzo Fernández (25) die Stamm- respektive Kaderplätze.

Laut ‚Sky‘ steht deshalb eine Winter-Leihe im Raum. Interessierte Klubs gibt es, aber nach aktuellem Stand zeichnet sich noch keine Lösung konkret ab.

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Wenig verwunderlich wollen die Citizens den Zugriff auf das Juwel nicht verlieren, auf eine Kaufoption dürfen die Interessenten somit nicht hoffen. Möglicherweise schaltet sich aber trotzdem ein Bundesligist in das Rennen um Samba ein.