UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga macht Boden gut

In der Champions League sind die deutschen Vertreter zwar nicht mehr mit von der Partie, dafür sammelten Eintracht Frankfurt (2:1 gegen West Ham) und RB Leipzig (1:0 gegen Glasgow Rangers) die maximale Ausbeute ein. In der Saisonwertung steht die Bundesliga damit zwar weiter nur auf Platz fünf, aufgrund des niedrigeren Streichergebnisses gegenüber der Serie A winkt aber in der Fünfjahreswertung Gesamtrang drei.

Direkte Auswirkungen auf die internationalen Startplätze sind so oder so nicht zu befürchten. Die besten vier Ligen erhalten dieselbe Anzahl. Vier Champions League-Plätze sind den deutschen Vertretern also für die kommenden Jahre so gut wie sicher.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 106,212 (20.071)

2 Spanien 95,427 (19.714)

3 Italien 76,189 (17.333)

4 Deutschland 74,641 (9.857)

5 Frankreich 59,915 (11.500)

6 Portugal 53,382 (9.666)

7 Niederlande 48,900 (2.900)

8 Österreich 38,850 (9.750)

9 Schottland 36.100 (4.000)

10 Russland 34.482 (12.600)

Saisonwertung 2021/22

1 England 20,571

2 Niederlande 18,800

3 Frankreich 18,250

4 Spanien 17,714

5 Deutschland 15,642

6 Italien 15.000

7 Portugal 12.916

8 Österreich 10.400

9 Serbien 9.500

10 Griechenland 8.000

Stand: 29. April 2022