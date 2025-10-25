Menü Suche
M‘gladbach: Keine Deadline für Polanski

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Rouven Schröder im Porträt @Maxppp
M'gladbach 0-3 FC Bayern

Rouven Schröder hat keinerlei Intentionen, Eugen Polanski auf der Trainerbank auszutauschen. „Er ist absoluter Profi. Wir haben kein Zeitfenster, Eugen hat unser Vertrauen“, unterstrich der neue Sportchef vor der heutigen Partie gegen den FC Bayern bei ‚Sky‘.

Gegen den Rekordmeister war Polanski zum fünften Mal in der Verantwortung. Die Sensation blieb gegen Europas Mannschaft der Stunde aber aus. Zwar hielten sich die Fohlen bis zur 69. Minute schadlos, dann schlugen aber Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich und Lennart Karl zu und besorgten das völlig verdiente 3:0.

