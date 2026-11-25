Die vielen muskulären Verletzungen beim Hamburger SV sorgen in der Führungsetage für Unmut. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der Aufsichtsrat die medizinische Abteilung mit dem Dermatologen und Sportmediziner Michael Tank verstärken wollte. Der Vorstand um Kathleen Krüger und Eric Huwer lehne diesen Schritt allerdings ab.

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Die Rothosen sehen der Zeitung zufolge zwar „Optimierungsbedarf“, allerdings nicht beim Personal. Zuletzt hatten sich in Albert Sami Lokonga (27), Yussuf Poulsen (32) und Miro Muheim (28) gleich drei wichtige Spieler eine Muskelverletzung zugezogen. Auch zahlreiche andere Klubs haben derzeit mit einer Vielzahl an Verletzungen zu kämpfen.