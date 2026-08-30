Konstantelias-Ersatz: Neun Kandidaten für den BVB

Bei seinem Pflichtspieldebüt ließ Giannis Konstantelias (23) direkt seine Klasse aufblitzen, verletzte sich aber auch schwer am Knie. Auf den monatelangen Ausfall könnten die BVB-Verantwortlichen jetzt reagieren, daraus machte Sportchef Lars Ricken schon im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg über den Hamburger SV keinen Hehl.

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Neun Optionen könnten die Dortmunder eruieren. Naheliegend wäre beispielsweise eine Rückholaktion des aktuell vereinslosen Jadon Sancho (26). Ebenfalls ablösefrei verfügbar ist Reiss Nelson (26), der von den ‚Ruhr Nachrichten‘ als Kandidat aufgelistet wird. Ein Thema ist zudem Nick Woltemade (24/Newcastle United).

Viele Namen gehandelt

Yeremay Hernández (23/Deportivo A Coruña), Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal), Abde Ezzalzouli (24/Betis Sevilla) und Alberto Moleiro (22/FC Villarreal) wurden allesamt schon als potenzielle Alternativen zu Said El Mala (20/1. FC Köln) gehandelt und dürften jetzt erneut in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus kursierte vor knapp zwei Wochen ein 30-Millionen-Gerücht um Ângelo (21/Al Nassr).

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Sollte der BVB nach dem Konstantelias-Schock Jadon Sancho zurückholen? Ja, er hilft dem BVB weiter Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mikey Moore (19) von Tottenham Hotspur war vor geraumer Zeit auch ein Thema an der Strobelallee. Der talentierte Engländer steht eigentlich vor einer Leihe zum 1. FC Köln, Spurs-Coach Roberto De Zerbi will das Eigengewächs aber nicht ziehen lassen. Vielleicht gelingt es ja dem BVB, eine Zusammenarbeit bis zum Deadline Day auszuloten.