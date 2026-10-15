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Große Belohnung für Mainz-Talent

von Emanuel Schultz - Quelle: mainz05.de
1 min.
Rael Nakuzola flankt ins Zentrum @Maxppp

Linksverteidiger Rael Nakuzola hat bei Mainz 05 einen Profivertrag unterschrieben. Das vermeldet der Traditionsklub am heutigen Donnerstag. Der 19-Jährige war erst Sommer von Rot-Weiß Essen nach Mainz gewechselt und konnte bereits zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga verbuchen. 05-Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Seine positive Entwicklung nach dem ursprünglichen Wechsel von Rot-Weiß Essen in unsere U23 honorieren wir jetzt mit einem Profi-Vertrag.“

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Bungert weiter: „Wir sind überzeugt davon, dass Rael mit seiner Einstellung und seinen fußballerischen Voraussetzungen, bereit dafür ist, sich weitere Einsätze in der Bundesliga zu erarbeiten“. Der Spieler selbst ist mächtig stolz: „Ich bin extrem stolz und glücklich, dass ich bei Mainz 05 meinen ersten Profivertrag unterschreiben konnte. (…) Ich danke den Mainzer Verantwortlichen für das große Vertrauen und freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben.“ Wie lange das Arbeitspapier von Nakuzola läuft, geben die Mainzer wie üblich nicht bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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