Mintzlaff über Werner: „Haben wir uns alle anders vorgestellt“

Oliver Mintzlaff nimmt Timo Werner nach einer schwachen Hinrunde in Schutz. „Das haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt. Ich habe ja ein enges Verhältnis zu Timo“, äußert sich RB Leipzigs Aufsichtsratsvorsitzender in der ‚Sport Bild‘, „aber wenn jetzt viele auf ihn draufhauen, sage ich auch: Timo hat jahrelang einen großen Anteil an unserem Erfolg gehabt und hat damals seinen auslaufenden Vertrag verlängert, damit wir ihn nicht ablösefrei ziehen lassen müssen. Und auch wenn er ein Topverdiener bei uns ist, beim Wechsel hat er auf viele Millionen Gehalt verzichtet. Dafür hat er schon Credit bei uns.“

Nach seinem 53-Millionen-Wechsel zum FC Chelsea kehrte Werner im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro nach Leipzig zurück. In dieser Saison kommt der Stürmer auf nur rund 200 Ligaminuten und zwei Tore. Werner befinde „sich gerade in einem Tief. Er bekommt jegliche Unterstützung und wir sind überzeugt, dass er wieder sehr wichtig für uns werden wird“, so Mintzlaff, der weiß: „Timo hat logischerweise auch selbst den Anspruch, wieder in die Spur zu kommen und sich mit konstant guten Leistungen bei RB Leipzig für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Ich würde mir für ihn extrem wünschen, wenn er bei so einem einmaligen Erlebnis wie der Heim-EM mit dabei ist.“ Spekuliert wurde zuletzt auch immer wieder über einen Leihwechsel, eine heiße Spur gibt es derzeit aber nicht.