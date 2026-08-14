Frische HSV-Millionen: Neue Bewegung im Vieira-Poker

Am heutigen Freitagmorgen verkündete der Hamburger SV den Verkauf von Flügelspieler Fabio Baldé (21) an Racing Straßburg. Für das Eigengewächs kassieren die Rothosen dem Vernehmen nach eine stolze Ablöse von sieben Millionen Euro plus Boni. Ein Fabio geht also – kommt bald ein anderer?

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Die frischen Baldé-Einnahmen könnten dafür sorgen, dass es endlich mit der Festverpflichtung von Wunschspieler Fábio Vieira (26) klappt. Dieser will nach seiner erfolgreichen Leihe in der Vorsaison an die Elbe zurückkehren und hat sich mit dem HSV bereits vertraglich geeinigt. Eine Ablöse-Übereinkunft mit dem FC Arsenal ist bislang aber noch nicht in greifbarer Nähe.

Die Gunners forderten zuletzt rund 18 Millionen, der Bundesligist will jedoch weniger als zehn Millionen zahlen. Noch liegen die Klubs in ihren Vorstellungen auseinander. Allerdings: Laut ‚Sky‘ wird in den kommenden Tagen nochmal Bewegung in den Vieira-Poker kommen. Der Bezahlsender prognostiziert, dass der portugiesische Spielmacher bis zum Deadline Day am 1. September zum HSV wechseln wird.

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Neben Vieira bastelt der HSV an zwei weiteren Deals: Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (27/Leeds United) und Stürmer Terrem Moffi (27/OGC Nizza) stehen ebenfalls weit oben auf der Liste. Die Hanseaten werden die Baldé-Millionen somit gleich reinvestieren, um den Kader für die kommende Bundesliga-Saison zu wappnen.