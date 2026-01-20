Darmstadt tütet nächsten Winter-Neuzugang ein

Der SV Darmstadt 98 darf sich über Verstärkung für die Defensive freuen. Raoul Petretta (28) kommt vom Toronto FC und wird künftig seine Schuhe für die Lilien schnüren. Der Linksverteidiger, dessen Vertrag am Saisonende der MLS abgelaufen ist, wechselt ablösefrei zum Zweitligisten.

„Nach meinem Vertragsende in Toronto war es mein Ziel, wieder nach Europa zurückzukehren. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich dieser Wunsch mit dem Wechsel nach Darmstadt erfüllt hat“, zeigt sich Petretta glücklich. Angaben zur Vertragslaufzeit macht Darmstadt nicht.