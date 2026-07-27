HSV: Schock-Preis für Vieira enthüllt

Der Hamburger SV will Fábio Vieira festverpflichten – und auch der 26-jährige Spielmacher selbst will nach seiner erfolgreichen Leihe in der Vorsaison an die Elbe zurückkehren. Spieler und Klub sind sich auch vertraglich einig geworden.

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Problem: Die Ablöse. Erst gestern berichtete die ‚Bild‘, dass der FC Arsenal bereit sei, die Ablöseforderung zu senken. Ein kurzer Hoffnungsschimmer für die HSV-Fans. Doch jetzt wartet ‚Sky‘ mit der konkreten Summe auf.

Demnach fordert Arsenal ein Jahr vor Vertragsende immer noch stolze 18 Millionen Euro für Vieira – und damit doppelt so viel, wie die Höhe der Hamburger Schmerzgrenze knapp unter zehn Millionen. Es bedarf also noch viel Verhandlungsgeschick, wenn der Transfer klappen soll.

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Wird Vieira der neue Rekordeinkauf?

HSV-Vorstand Eric Huwer kommentierte den Vieira-Poker zuletzt: „Wir haben uns letztes Jahr ein bisschen in Fábio verliebt, werden aber nicht unvernünftig. Wenn Arsenal ja sagt, freuen wir uns auf Fábio, wenn sie nein sagen, freuen wir uns auf jemand anderen.“

Übrigens: Vieira könnte der neue Rekordtransfer des HSV werden. Diesen Titel hat bislang Filip Kostic inne, der 2016 für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen war.