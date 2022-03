Auch Real und Barça wollen Mahrez

Die Liste der Interessenten an Riyad Mahrez ist um einen weiteren illustren Namen reicher. Nach FT-Informationen beschäftigt sich nun auch der FC Barcelona mit dem Flügelspieler von Manchester City und hat erste Kontakte zum Umfeld des Algeriers geknüpft. Zudem hat Real Madrid sein Interesse aus dem Vorjahr erneuert. Der 31-Jährige geht ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei den Skyblues, eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht.

Auch der FC Chelsea, Paris St. Germain beschäftigen sich, wie von FT berichtet, mit dem Offensivspieler. Mit 22 Treffern sowie sieben Assists in 36 Pflichtspielen absolviert Mahrez eine seiner besten Spielzeiten im himmelblauen Dress. Der technisch versierte Linksfuß will sich zunächst auf seine Saison in Manchester konzentrieren und hat aber im Anschluss die Qual der Wahl.