Trotz wichtigem CL-Sieg: Note 5 für einen BVB-Star

Der BVB startete in Baku stark ins Spiel, kombinierte gefällig und erarbeitete sich zahlreiche Abschlüsse. Einen davon verwandelte der starke Serhou Guirassy zur Führung (10.). Anschließend wurden aber bemerkenswerterweise die Hausherren selbstbewusster. Steigende Spielanteile mündeten im Ausgleich durch Aden McCarthy (39.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Dortmunds Probleme lagen insbesondere in fahrlässigen Ballverlusten sowie dem zu inkonsequenten Spiel gegen den Ball. Viel zu oft ließ man Sabah bis an den schwarz-gelben Strafraum kombinieren oder verlor dort – allen voran in Person von Felix Nmecha – selbst das Spielgerät.

Auch im zweiten Durchgang erwischte Dortmund durch Guirassy den perfekten Start, als der Torjäger den BVB mit seinem zweiten Treffer erneut in Führung brachte (53.). Insgesamt ging Dortmund mit dieser souveräner um als im ersten Durchgang, lud Sabah aber trotzdem mitunter noch ein. Der umtriebige, aber glücklose Fábio Silva vergab für Dortmund mehrfach die Möglichkeit auf die frühzeitige Entscheidung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

0:1 Guirassy (10.): Der BVB kombiniert sich spielfreudig in den Strafraum. Nmecha kommt aus rund 15 Metern zum Abschluss, Keeper Pokatilov kann nicht festhalten und Guirassy steht da, wo ein Stürmer stehen muss und staubt ab.

1:1 McCarthy (39.): Puchacz bringt eine Freistoßflanke von rechts mit dem linken Fuß vors Tor. McCarthy kommt genau zwischen Schlotterbeck und Anton mit dem Kopf an den Ball und lenkt ihn ins Netz.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:2 Guirassy (53.): Veerman schlägt aus dem rechten Halbfeld eine perfekte scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Guirassy aus Nahdistanz technisch anspruchsvoll im Sprung mit dem linken Fuß verwandelt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

72‘ Bellingham für Nmecha

72‘ Gadou für Bensebaini

72‘ Sabitzer für Chukwuemeka

77‘ Beier für Svensson

90' Nwaneri für Silva