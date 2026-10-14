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Offiziell Serie A

Milan verkündet Pavlovic-Deal

von Fabian Ley
Strahinja Pavlovic im Milan-Trikot @Maxppp

Der AC Mailand hat die Vertragsverlängerung mit Strahinja Pavlovic unter Dach und Fach gebracht. Wie die Rossoneri offiziell mitteilen, bindet sich der 25-jährige Innenverteidiger bis 2031. Sein bisheriger Kontrakt war bis 2028 datiert.

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80 Einsätze im Milan-Trikot stehen für Pavlovic bislang zu Buche, in der Zukunft sollen viele weitere hinzukommen. Der serbische Nationalspieler (59 Länderspiele) war 2024 für 18,5 Millionen Euro von RB Salzburg in die italienische Modestadt gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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