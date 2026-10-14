Der AC Mailand hat die Vertragsverlängerung mit Strahinja Pavlovic unter Dach und Fach gebracht. Wie die Rossoneri offiziell mitteilen, bindet sich der 25-jährige Innenverteidiger bis 2031. Sein bisheriger Kontrakt war bis 2028 datiert.

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Pavlo’s AC Milan journey continues until 2031 ❤️‍🔥 https://t.co/2swYhSkJoP — AC Milan (@acmilan) October 14, 2026

80 Einsätze im Milan-Trikot stehen für Pavlovic bislang zu Buche, in der Zukunft sollen viele weitere hinzukommen. Der serbische Nationalspieler (59 Länderspiele) war 2024 für 18,5 Millionen Euro von RB Salzburg in die italienische Modestadt gewechselt.