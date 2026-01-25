Vom Ligarivalen: Bayer holt neuen Torwart

Der AFC Sunderland befand sich bereits in Verhandlungen über eine Verpflichtung von Jonas Omlin (32) – jetzt grätscht Bayer Leverkusen dazwischen.

Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Deal fast in trockenen Tüchern. Am morgigen Montag werde Omlin den Medizincheck absolvieren, mit Borussia Mönchengladbach habe sich Bayer auf eine Leihe ohne Kaufoption geeinigt.

Omlin, vertraglich bis 2027 an die Fohlen gebunden, ist bei der Borussia seit dieser Saison hinter Moritz Nicolas (28) nur die Nummer zwei und noch ohne Einsatz.

Leverkusen verpflichtet Omlin als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorwart Mark Flekken (32). Zur Verfügung steht Trainer Kasper Hjulmand darüber hinaus Janis Blaswich (34).