Zweitligist Holstein Kiel wird nicht mit Trainer Tim Walter weitermachen. Die ‚Kieler Nachrichten‘ berichten, dass dem 51-Jährigen die Entscheidung der Trennung bereits am heutigen Montag gegen 17 Uhr mitgeteilt wurde. In Mitch Kniat steht der Nachfolger schon in den Startlöchern.

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Update (20:07 Uhr): Mittlerweile hat die KSV die Trennung von Tim Walter offiziell bekanntgegeben.

Die Störche befinden sich nach elf Spieltagen am Tabellenende der 2. Bundesliga. Nach Niederlagen gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) und Arminia Bielefeld (1:2) wird Walter nun von seinen Aufgaben entbunden. Erst Ende Februar hatte er bei der KSV Holstein an der Seitenlinie übernommen.