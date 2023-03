Marseille: Sánchez denkt an Verlängerung

Alexis Sánchez würde seine Karriere gerne bei Olympique Marseille fortsetzen. Im Interview mit ‚TVN Chile‘ sagt der 34-jährige Offensivspieler: „Ich bin glücklich und zufrieden ich liebe die Fans. Der Verein vertraut mir und kümmert sich um mich, und wenn man sich um dich kümmert, musst du dich nur noch beweisen. Ich habe einen Einjahresvertrag in Marseille, ich würde ihn gerne verlängern, aber im Fußball gibt es viele Möglichkeiten.“ Sanchez‘ Vertrag beim derzeitigen Tabellenzweiten der Ligue 1 endet nach der Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit erlebt der Chilene mit 16 Treffern in 34 Partien für Marseille seinen zweiten Frühling. Bei Inter Mailand war Sanchez dagegen in den zurückliegenden Jahren nie derart gesetzt. Die Nerazzurri lösten im vergangenen Sommer nach zwei eher durchwachsenen Jahren den hochdotierten Vertrag mit dem Offensivspieler auf. OM schnappte sich den 152-fachen Nationalspieler dann ablösefrei und landete im aus heutiger Sicht einen Transfercoup.

Lese-Tipp

Juve plant Milik-Kauf