Barça: Private Auszeit für Araújo

Der FC Barcelona hat Ronald Araújo (26) eine Auszeit genehmigt. Wie Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, wird der uruguayische Innenverteidiger zunächst auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Es handelt sich um eine private Angelegenheit, ich möchte dazu nichts weiter sagen“, so der Barça-Trainer.

Zudem bat der deutsche Übungsleiter um Rücksichtnahme auf die Situation des Kapitäns. Der gesamte Klub stehe hinter Araújo und werde ihn in seiner aktuellen Situation unterstützen. Schon am gestrigen Samstagnachmittag stand Araújo gegen Deportivo Alavés (3:1) nicht im Kader.