Auch bei Schlotterbeck: Bayern gerät ins Hintertreffen

Nur drei Vereine können Nico Schlotterbeck (26) im kommenden Sommer per Ausstiegsklausel verpflichten. Explizit nicht dabei ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge der FC Bayern. Das kommt wenig überraschend und entspricht dem Trend, dass deutsche Vereine nicht mehr an die Bayern verkaufen wollen.

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Laut ‚Sport1‘ nehmen es die in Frage kommenden Spieler immer häufiger hin, dass der Weg nach München versperrt wird. Beispiele wie Nick Woltemade (24), Florian Wirtz (22) und jetzt auch Schlotterbeck untermauern diese These. Leichter macht die Entscheidung natürlich der Fakt, dass die englischen Klubs sowohl die Vereine als auch die Spieler nicht weniger fürstlich entlohnen, als die Bayern das tun würden.

Entwicklung zeichnet sich seit Jahren ab

Diese Entwicklung haben auch die Münchner wahrgenommen. Dem TV-Sender zufolge geht der Trend auf dem Transfermarkt deshalb weg von deutschen Nationalspielern und hin zu internationalen Stars, etwa Luis Díaz (29) oder Michael Olise (24).

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Gänzlich neu ist die neue Strategie nicht, immerhin liegen die Transfers von Harry Kane (32) und Min-jae Kim (29), die genau in diese neue Ausrichtung fallen, schon drei Jahre zurück. Spieler aus der Bundesliga wie etwa Konrad Laimer (28), Raphaël Guerreiro (32), Tom Bischof (20) und Jonathan Tah (30) sind allesamt ablösefrei gewechselt. Der letzte teure Transfer innerhalb der Bundesliga zum FC Bayern war Dayot Upamecano (27), der bei RB Leipzig eine Ausstiegsklausel im Vertrag hatte. Der Franzose spielt inzwischen seit fast fünf Jahren an der Säbener Straße.