Ebnoutalib fast zur WM

Younes Ebnoutalib war bei Marokko durchaus ein Thema für die vergangene Weltmeisterschaft. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi bestätigte auf der Pressekonferenz zur Verkündung des Aufgebots: „Er stand auf der Vorauswahlliste. Sein Profil war für uns interessant, aber aufgrund seiner Verletzung war es schwer vorstellbar, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei sein würde. Er stand jedoch schon seit einem Jahr auf unserer Vorauswahlliste. Ich glaube nicht, dass das bei Deutschland der Fall war.“

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Ein Innenbandriss im Knie setzte Ebnoutalib in der vergangenen Rückrunde lange außer Gefecht und kostete ihn letztendlich das WM-Ticket für die Atlaslöwen. Stattdessen hat sich der Mittelstürmer mittlerweile für die DFB-Auswahl entschieden – sehr zum Bedauern von Ouahbi: „Er hatte einen starken Saisonstart. Er hat die Nominierung verdient. Wir haben ihn uns angesehen, wir haben ihn gescoutet, ich habe mit ihm telefoniert und ihm das Projekt erklärt, ohne ihm irgendetwas zu versprechen, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Marokko ist keine Verhandlungssache, sondern muss man sich verdienen. Er hat sich die Nominierung verdient. Er hätte sie heute bekommen, das gebe ich offen zu, aber er hat sich für Deutschland entschieden – ich wünsche ihm viel Glück.“