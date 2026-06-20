Komplizierter Ablösepoker: Einigung bei Grimaldo in Sicht

Bayer Leverkusen droht in diesem Sommer der Abgang von Leistungsträger Alejandro Grimaldo. Der 30-Jährige hat mit Atlético Madrid bereits eine Einigung erzielt, inzwischen befinden sich auch die Klubs in direkten Ablöseverhandlungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst hieß es, dass die Rheinländer mit Blick auf Grimaldos auslaufenden Vertrag im kommenden Jahr nur eine moderate Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro fordern. Anschließend berichtete der ‚kicker‘ jedoch von einer Ablösevorstellung von 30 Millionen Euro.

Matteo Moretto berichtet nun von einer 25 Millionen Euro hohen Forderung seitens der Leverkusener. Ergänzend fügt der Transferinsider hinzu, dass Atléticos Schmerzgrenze bei 18-20 Millionen Euro inklusive Boni liegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schnelle Einigung?

Der Plan der Rojiblancos sei es, die Sockelablöse auf zehn bis 13 Millionen Euro zu drücken. Etwa fünf Millionen Euro könnten dann an Bonuszahlungen geknüpft sein. Moretto spekuliert, dass die guten Beziehungen zwischen den Vereinen die Verhandlungen erleichtern werden.