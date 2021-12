Mammut-Gehalt für Rüdiger | Inter will's italienisch

Rüdi Rich

Die Zukunft von Antonio Rüdiger sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff. Der 28-Jährige ist nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei zu haben, entsprechend groß ist das Interesse am Abwehrspieler des FC Chelsea. Der ‚Daily Mail‘ zufolge wartet auf Rüdiger daher der große Zahltag: Der DFB-Nationalspieler soll künftig „der bestbezahlte Verteidiger der Welt“ werden. Rund 470.000 Euro die Woche stellt Europas Riege der Topklubs dem Chelsea-Profi demnach in Aussicht. Anderen Medienberichten zufolge soll Rüdigers Forderung an Arbeitgeber Chelsea geradezu bescheidene zwölf Millionen Euro (230.000 Euro pro Woche) betragen.

FC Nazionale Milano

Der FC Internazionale Milano, beziehungsweise Inter Mailand, transformiert sich. „Italinter wird geboren“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die Nerazzurri wollen sich in Zukunft mehr hin zu einer italienisch geprägten Mannschaft entwickeln und sich gleichzeitig eine Verjüngungskur verpassen. Für das Projekt hat Inter mit Davide Frattesi (22) und Gianluca Scamacca (22) zwei Profis von US Sassuolo im Blick. Ein Inter nach italienischer Art.

Barças freier Fall

Nach dem Ausscheiden des FC Barcelona in der Königsklasse ergötzt sich die Madrider Tageszeitung ‚as‘ in ihrer heutigen Ausgabe am Verfall der Katalanen. „Totaler Kollaps“, lautet die Schlagzeile, „Xavi kündigt eine unmögliche Revolution an, weil ihm Geld und Zeit fehlen“. Nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern, die die Katalanen in die Europa League beförderte, beginne eine „Ära des Realismus“ am Camp Nou. Dazu sollen einige Großverdiener verkauft werden.