Karim Adeyemi glaubt trotz der hochkarätigen Konkurrenz beim FC Barcelona an seine Fähigkeiten. Auf die Frage, ob er Angst davor habe, mit Lamine Yamal (19) um eine Position zu konkurrieren, antwortet der schnelle Flügelspieler im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘: „Nein. Ich habe vor keinem Spieler Angst. Ich weiß, dass ich eine Chance zum Spielen bekomme, wenn ich mein Bestes gebe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Adeyemi überwies Barça 22 Millionen Euro zuzüglich sieben Millionen an möglichen Bonuszahlungen an Borussia Dortmund. Ein großes Ziel des elffachen Nationalspielers ist es, bei den Katalanen wieder in das DFB-Team zurückzukehren. „Ich denke schon, aber letztendlich muss ich es auf dem Platz beweisen. Nur ich kann entscheiden, ob ich in die Nationalmannschaft zurückkehre oder nicht. Ich bin überzeugt, dass ich dabei sein werde, wenn ich gut spiele“, so Adeyemi auf entsprechende Frage.