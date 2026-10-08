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Bundesliga

BVB: Klare Meinung zu Reggiani

von Julian Jasch
Luca Reggiani im BVB-Trikot @Maxppp

Nach Ansicht der FT-User sollte Borussia Dortmund perspektivisch an Innenverteidiger Luca Reggiani (18) festhalten. Lediglich 17 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass der BVB den Innenverteidiger im Winter verkaufen sollte. Immerhin etwas mehr als die Hälfte halten eine Leihe für sinnvoll.

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Rund ein Viertel der FT-Leser gehen davon aus, dass Reggiani in dieser Saison noch wichtig wird. Der Italiener (ein Länderspiel) selbst denkt angesichts seiner geringen Spielanteile (140 Einsatzminuten) über eine Luftverängerung nach. Die Dortmunder sollen einem Abgang offen gegenüberstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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