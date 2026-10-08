BVB: Klare Meinung zu Reggiani

Nach Ansicht der FT-User sollte Borussia Dortmund perspektivisch an Innenverteidiger Luca Reggiani (18) festhalten. Lediglich 17 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass der BVB den Innenverteidiger im Winter verkaufen sollte. Immerhin etwas mehr als die Hälfte halten eine Leihe für sinnvoll.

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Rund ein Viertel der FT-Leser gehen davon aus, dass Reggiani in dieser Saison noch wichtig wird. Der Italiener (ein Länderspiel) selbst denkt angesichts seiner geringen Spielanteile (140 Einsatzminuten) über eine Luftverängerung nach. Die Dortmunder sollen einem Abgang offen gegenüberstehen.