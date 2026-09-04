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La Liga

Zaragoza über Bayern: „Ich halte besser den Mund“

von Remo Schatz
1 min.
Bryan Zaragoza im Trikot von Celta Vigo @Maxppp

Bryan Zaragoza (25) ist heilfroh, wieder in der spanischen La Liga bei Espanyol Barcelona unter Vertrag zu stehen. „Ich freue mich, hier zu sein – ich bin genau da, wo ich hinwollte, und freue mich auf ein tolles Jahr, in dem ich viel Gutes bewirken werde. So, wie ich mich in Spanien fühle, fühle ich mich nirgendwo“, erklärte der Offensivspieler bei seiner Präsentation bei den Katalanen.

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„Meine Priorität ist es im Moment, zu spielen und glücklich zu sein. Die vergangenen Jahre waren so lala, aber hoffentlich finden wir dieses Jahr unseren Platz. Und …“, leitete Zaragoza zu einem Resümee über seine Zeit beim FC Bayern über, verkniff sich dann aber den Seitenhieb: „Ich halte besser den Mund.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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