Aufgrund einer Hirnhautreizung brach Vincent Kompany vor zwei Wochen auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zusammen. Die Sorge um den erfolgreichen Übungsleiter war groß, schließlich musste er nach einem Notarzteinsatz ins Krankenhaus gebracht werden.

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Seit einigen Tagen befindet sich Kompany aber auf dem Weg der Besserung. Dennoch ist es für die Verantwortlichen des Rekordmeisters wichtig, behutsam mit dem 40-Jährigen umzugehen. Aus diesem Grund diskutieren die Bosse laut der ‚Abendzeitung‘ aktuell darüber, wann Kompany am besten auf den Trainingsplatz zurückkehrt.

Eine Möglichkeit ist dem Bericht zufolge, dass der Belgier nach der Länderspielpause und vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am 20. November sein Comeback feiert. Voraussetzung dafür sei logischerweise die Freigabe der ärztlichen Abteilung.

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Vertretung durch Danks

In seiner Abwesenheit wurde Kompany erfolgreich von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. „Wir haben die Zeit durchgestanden und es mit Vinnies Führungsart gemacht. Alles, was er in uns entwickelt hat, haben wir versucht zu zeigen“, blickte Danks auf der heutigen Pressekonferenz auf seine Zeit als Übergangstrainer zurück.