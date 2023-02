Neue Vorzeichen: Dreikampf ums Bayern-Tor?

Beim FC Bayern könnten die Karten auf der Torhüter-Position gänzlich neu gemischt werden. Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ bahnt sich nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic und der Einstellung von Michael Rechner ein offener Wettkampf um den Platz zwischen den Pfosten an.

Dass Neuzugang Yann Sommer (34) Ambitionen auf einen Stammplatz hegt – und mit Blick auf den bis 2025 datierten Vertrag auch eingeräumt bekommt – dürfte nicht verwundern. Auch Manuel Neuer (36) will zur nächsten Saison nach auskurierter Verletzung wieder angreifen und seinen langjährigen Nummer-eins-Status verteidigen.

Der Weltmeister von 2014, der nach seinem Abrechnungsinterview den Unmut des Vereins auf sich zog, scheint inzwischen aber weniger unantastbar als in der Vergangenheit. So jedenfalls lautet auch die Einschätzung im Umfeld von Alexander Nübel (26), berichtet die ‚Abendzeitung‘. Der Abgang von Neuer-Freund und -förderer Tapalovic habe die Position des Bayern-Kapitäns geschwächt, Nachfolger Rechner soll derweil sehr von Nübel überzeugt sein.

Leipzig lauert

Macht dieser das Bayern-Tor also zum Dreikampf? Ein Gespräch mit der Vereinsspitze um Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll in den kommenden Wochen weitere Klarheit bringen. Plant der Rekordmeister Neuer oder Sommer als gesetzte Stammkraft ein, will Nübel nicht zurück nach München – das steht laut der ‚AZ‘ fest.

Bis zum Saisonende ist der ehemalige Schalker noch an die AS Monaco verliehen. Der Klub aus dem Fürstentum würde Nübel gerne dauerhaft unter Vertrag nehmen, ein Kandidat ist der Schlussmann unter anderem auch bei RB Leipzig. An den FC Bayern ist Nübel noch bis 2025 gebunden.