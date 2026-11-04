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Offiziell 2. Bundesliga

FCN klärt Chatzialexiou-Nachfolge

von Fabian Ley - Quelle: fcn.de
1 min.
Joti Chatzialexiou bei seiner VorstellungsPK @Maxppp

Dieter Frey ist neuer Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Der bisherige NLZ-Leiter tritt die Nachfolge des zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Joti Chatzialexiou an. „Dieter Frey ist für uns die logische und bestmögliche Lösung, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen“, betont Aufsichtsratsvorsboss Peter Meier, „er hat seit Jahren maßgeblichen Anteil daran, dass der Club herausragende Arbeit im Nachwuchs leistet, Talente bei uns gefördert werden und es schlussendlich regelmäßig in den Profibereich schaffen.“

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1. FC Nürnberg
𝐃𝐢𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐫𝐞𝐲 𝐰𝐢𝐫𝐝 𝐧𝐞𝐮𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝟏. 𝐅𝐂 𝐍ü𝐫𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠! ✍️

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Seit seiner Zeit als aktiver Profi ist Frey für den FCN tätig. Der 54-Jährige erklärt: „Als ich 2001 als Spieler zum Club gekommen bin, habe ich schnell gemerkt, welche Kraft und Faszination dieser Verein ausstrahlt. Dass ich nun, 25 Jahre später, Vorstand werde, ist für mich eine große Wertschätzung. Ich freue mich auf die Herausforderung, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitenden eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft für den Club zu gestalten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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