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2. Bundesliga

Darmstadts Maglica zur Konkurrenz?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Matej Maglica bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Verliert der SV Darmstadt Leistungsträger Matej Maglica an die Konkurrenz? Laut ‚Sky‘ zeigt der 1. FC Kaiserslautern Interesse am torgefährlichen Innenverteidiger. Gespräche zwischen den Parteien haben demzufolge bereits stattgefunden.

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Maglicas Vertrag in Darmstadt läuft im kommenden Jahr aus. Einem Wechsel auf den Betzenberg steht er dem Bezahlsender zufolge offen gegenüber. Neben den Roten Teufeln beschäftige sich auch Dinamo Zagreb nach wie vor mit dem 27-jährigen Kroaten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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