Barça: Flick reagiert auf Lewandowski-Gerüchte

von Luca Hansen
Hansi Flick am Spielfeldrand @Maxppp

Hansi Flick hat sich zu der Zukunft von Robert Lewandowski geäußert. „Er macht seine Sache gut, manchmal möchte er mehr spielen. Das ist normal. Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen“, hielt sich der Übungsleiter auf der Pressekonferenz im Vorfeld der heutigen Partie (16:15 Uhr) des FC Barcelona gegen RCD Mallorca bedeckt.

Nachdem lange Zeit die Zeichen zwischen den Katalanen und dem 37-jährigen Stürmer auf Abschied standen, hieß es zuletzt, dass sich die Blaugrana eine Verlängerung unter bestimmten Bedingungen nun doch gut vorstellen können. Lewandowskis aktuelles Arbeitspapier läuft am Saisonende aus, zuletzt fungierte er immer häufiger als Joker.

