Doppel-Deal: Werder gibt Adeh ab

Der SV Werder Bremen verlängert den Vertrag mit Wesley Adeh und verleiht das Mittelfeldtalent umgehend in die 3. Liga. Zweitliga-Absteiger Preußen Münster leiht den 19-Jährigen für die kommende Saison aus. Bei den Werder-Profis stand Adeh bislang dreimal im Kader.

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Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer erklärt: „Wesley hat in der letzten Saison als U19 Spieler im Herrenbereich seine ersten Schritte gemacht. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt. Für ihn ist es nun wichtig, dass er mehr Spielpraxis auf höherem Niveau sammelt. In der Leihe zu Preußen Münster sehen wir eine gute Gelegenheit, ihm das zu ermöglichen.“