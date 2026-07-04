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Serie A

Heißes Rennen um Openda

von Daniel del Federico - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Lois Openda beim Aufwärmen @Maxppp

Loïs Openda ist auf dem Transfermarkt heiß umworben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die beiden Ligue 1-Klubs RC Lens und Stade Rennes Kontakt zum 26-Jährigen aufgenommen. Auch Olympique Lyon sowie Premier-League-Aufsteiger Coventry City haben erste Schritte für eine Verpflichtung des Belgiers unternommen. Interesse wurde vor einigen Wochen unter anderem auch Eintracht Frankfurt nachgesagt.

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Dass Openda Juventus Turin nach einer verkorksten Saison, in der er in 34 Pflichtspielen lediglich zweimal traf, wieder verlassen wird, wird immer wahrscheinlicher. Die Alte Dame geht nicht davon aus, die an RB Leipzig gezahlte Ablösesumme in Höhe von knapp 43 Millionen Euro komplett wieder einzuspielen, weshalb auch ein Leihgeschäft denkbar wäre. Das aktuelle Arbeitspapier des Mittelstürmers in Italien läuft noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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