Schnäppchen: Barça verpflichtet Hamza

Wie erwartet hat der FC Barcelona Hamza Abdelkarim verpflichtet. Die Katalanen haben die Kaufoption für den 18-Jährigen gezogen und überweisen an dessen ägyptischen Klub Al Ahly 1,5 Millionen Euro. Hamza unterschreibt bei Barça bis 2029.

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🤝 El davanter egipci s’incorpora definitivament al Barça i signa per tres temporades



💙❤️ https://t.co/7AdgOej8WE — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 23, 2026

Aktuell weilt der Stürmer bei der Weltmeisterschaft, wo der Ägypter in den ersten beiden Gruppenspielen als Joker zum Einsatz kam. Im Winter hatten die Blaugrana den Angreifer für die hauseigene U19 ausgeliehen. Jetzt soll er langsam an den Profikader herangeführt werden.