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Schnäppchen: Barça verpflichtet Hamza

von Dominik Sandler - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Hamza Mohamed Abdelkarim E. Selim FC Barcelona @Maxppp

Wie erwartet hat der FC Barcelona Hamza Abdelkarim verpflichtet. Die Katalanen haben die Kaufoption für den 18-Jährigen gezogen und überweisen an dessen ägyptischen Klub Al Ahly 1,5 Millionen Euro. Hamza unterschreibt bei Barça bis 2029.

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Aktuell weilt der Stürmer bei der Weltmeisterschaft, wo der Ägypter in den ersten beiden Gruppenspielen als Joker zum Einsatz kam. Im Winter hatten die Blaugrana den Angreifer für die hauseigene U19 ausgeliehen. Jetzt soll er langsam an den Profikader herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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