Große Ankündigung von Zidane

Zinédine Zidane kehrt zeitnah ins Geschäft zurück. Am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung wurde der ehemalige Weltfußballer gefragt, wann er wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen werde und antwortete: „Bald, sehr bald.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zidane coachte bislang zweimal Real Madrid und gewann mit den Königlichen dreimal die Champions League sowie zwei Meistertitel. Seit 2021 ließ er alle Jobangebote links liegen. „Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden“, verriet Zidane schon vor rund einem Monat. Die Bahn ist bald frei: Nach der WM 2026 legt Didier Deschamps das entsprechende Amt nieder.