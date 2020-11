Zwei Klubs interessiert: Geht es für Boldt in die Bundesliga?

Zuletzt sah es so, als habe der Hamburger SV beste Chancen, den 2021 auslaufenden Vertrag mit Jonas Boldt zeitnah zu verlängern. Dazu passte auch die Meldung aus Italien, dass die AS Rom den 38-Jährigen in ihren Planungen nicht mehr favorisiert.

Doch so recht kommt man an der Elbe dennoch nicht von der Stelle. Die Ursache dafür könnte im Inland liegen. Denn nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ bekunden zwei namentlich nicht genannte Bundesligisten Interesse an Boldt.

Die Gespräche um eine Verlängerung sollen dennoch in Kürze weitergeführt werden. Und die Chancen für die Rothosen stehen nicht schlecht. Schließlich winkt auch beim HSV wieder Erstliga-Fußball. Es sei denn, es erfolgt mal wieder der fast schon obligatorische Rückrunden-Einbruch.