50-Millionen-Zugang für City?

Manchester City wirft die Angel nach Wesley von der AS Rom aus. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Engländer bereit, im Sommer 50 Millionen Euro Ablöse für den 22-jährigen Außenverteidiger auf den Tisch zu legen.

Für genau die Hälfte dieser Summe war Wesley zu Saisonbeginn von Flamengo Rio de Janeiro in die Ewige Stadt gekommen. Bei der Roma schlug er voll ein und ist mittlerweile auch unregelmäßig Teil der Seleção.