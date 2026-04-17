Maier spricht über Hertha-Rückkehr

Arne Maier schließt eine Rückkehr zu Ausbildungsverein Hertha BSC nicht aus. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 27-jährige Mittelfeldspieler über seinen Ex-Klub: „Hertha wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben, weil dort meine fußballerische Ausbildung stattgefunden hat und ich dort zum Profi geworden bin. Aber es gab jetzt keine Gespräche mit Hertha. Deshalb würde ich es jetzt so beantworten: Im Fußball soll man nie etwas kategorisch ausschließen, und natürlich habe ich eine besondere Verbindung zu Hertha.“

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Maier wechselte erst im Winter vom FC Augsburg zum ungarischen Erstligisten Ùjpest FC, wo er derzeit unter Ex-Hertha-Coach Pal Dardai trainiert. Vor seiner Bundesliga-Zeit beim FCA absolvierte der 18-fache deutsche U21-Nationalspieler 66 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. In Ungarn besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis Saisonende. Wohin es Maier im Anschluss verschlägt, ist noch offen.