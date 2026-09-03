BVB: Kommt Regula mit Verzögerung?

Hinter Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book liegen ereignisreiche Tage. Am Samstag riss sich Neuzugang Giannis Konstantelias (23) das Kreuzband. Am Montagabend schien in Marcel Regula (19) der passende Ersatz gefunden. Polnische Medien meldeten eine Einigung des BVB mit dem Spieler und dessen Klub Zaglebie Lubin.

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Dem war auch so – doch Dortmund entschied sich am Ende für die Leihe von Ethan Nwaneri (19). Die Fährte zu Regula könnte aber durchaus nochmal heiß werden. Das geht aus einem Bericht von ‚Sky‘ hervor.

Was meint ihr: Wird Ethan Nwaneri beim BVB durchstarten? Ja, er ist eine Top-Verstärkung Nein, das wird eine Enttäuschung Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Demnach ist Regula ein Kandidat für den BVB, wenn der FC Arsenal die Leihe von Nwaneri im Winter per Klausel abbrechen sollte. Der Pole sei eine „heiße Alternative“. Sicherlich müsste dann aber nochmal neu verhandelt werden. Zuletzt standen etwa acht Millionen Euro Ablöse im Raum.