Friedl: „Irgendwann mal in Spanien oder England spielen“

Marco Friedl vom SV Werder Bremen träumt noch von einem Wechsel ins Ausland. In einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘ offenbarte der 25-jährige Werder-Kapitän: „Ich habe immer mal wieder gesagt, dass ich irgendwann den nächsten Schritt machen will, dass ich irgendwann mal in Spanien oder England spielen will. Das wäre ein Traum von mir“, so der österreichische Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist er aber zufrieden bei den Grün-Weißen: „Ich muss aber sagen, dass ich sehr happy bin, hier zu sein. Ich bin nicht mit dem Ziel in die Saison gegangen, ein Jahr Kapitän zu sein, eine ordentliche Saison zu spielen und mich danach zu verabschieden. Ich habe meinen Vertrag aus gutem Grund verlängert. Ich will hier einige Jahre Kapitän sein.“ Es gab aber auch Zeiten in denen Friedl den „Verein verlassen wollte“. Mittlerweile ist der zweikampfstarke Abwehrspieler „sehr glücklich, bei einem Verein wie Werder Bremen Kapitän zu sein. Und das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern.“

Lese-Tipp

Klausel läuft ab: Ducksch irritiert von Werder